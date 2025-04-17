Эвкабал® бальзам (Eucabal® balsam)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
250,90
Экономия при брони: -28,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
253,72
Экономия при брони: -7,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
255,50
Экономия при брони: -32,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
251,10
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
227,04
Экономия при брони: -68,39 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
255,20
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
232,43
Экономия при брони: -12,41 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
232,40
Экономия при брони: -9,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
205,54
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
230,20
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
225,12
Экономия при брони: -67,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma
242,66
Экономия при брони: -83,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эвкабал® бальзам эмульсия туба 40 мл №1
esparma