при наличии конкрементов Фитолит назначают перед едой по 2–3 таблетки 3 раза в сутки. Длительность курса лечения составляет 20–30 сут. Лечение проводят повторными курсами, количество которых определяется индивидуально в зависимости от состояния больного. В целях профилактики рецидивного камнеобразования в почках и мочеточниках после ударно-волновой литотрипсии Фитолит назначают по 2–3 таблетки 3 раза в сутки в течение 5–15 сут, а после оперативного удаления камней и/или их самостоятельного отхождения — по 2–3 таблетки 3 раза в сутки в течение 1–2 мес. При острой почечной колике Фитолит назначают после устранения болевого синдрома обезболивающими средствами. При наличии у больных мочекаменной болезни, выраженной пиурии показано дополнительное применение противомикробных средств.