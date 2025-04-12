Фитолит (Phytolyte)
Фитолит инструкция по применению
Состав
Экстракт горца птичьего - 50 мг
Экстракт зверобоя сухой - 30 мг
Экстракт хвоща полевого сухой - 25 мг
Ависан - 25 мг
Фармакологические свойства
оказывает спазмолитическое, диуретическое, обезболивающее и противовоспалительное действие, обладает противомикробными и антисептическими свойствами, регулирует минеральный обмен. Фитолит снижает частоту и интенсивность почечной колики, нормализует физико-химические показатели мочи, приводит к восстановлению оптимальной уродинамики и гомеостаза мочи, снижает лейкоцитурию. Способствует вымыванию песка и мелких конкрементов, предупреждает увеличение или появление новых конкрементов. Указанные свойства обеспечивают комплексное лечебно-профилактическое действие препарата на патофизиологические процессы в почках и мочевыводящих путях при мочекаменной болезни.
Фитолит Форте оказывает положительное воздействие на сперматогенез в условиях экспериментального простатита (повышение концентрации сперматозоидов и времени их подвижности, процента подвижных форм, уменьшение количества патологически измененных сперматозоидов, повышение кислотной и осмотической резистентности).
Показания Фитолит
Фитолит: лечение и профилактика мочекаменной болезни. Наличие в почках и мочеточниках первичных и рецидивирующих конкрементов различной величины и локализации; осложнения, вызванные прохождением фрагментов камней после ударно-волновой литотрипсии; почечная колика; моче- и щавелевокислый диатез. В целях профилактики Фитолит применяют также после оперативного удаления камней и/или их самостоятельного отхождения.
Применение Фитолит
при наличии конкрементов Фитолит назначают перед едой по 2–3 таблетки 3 раза в сутки. Длительность курса лечения составляет 20–30 сут. Лечение проводят повторными курсами, количество которых определяется индивидуально в зависимости от состояния больного. В целях профилактики рецидивного камнеобразования в почках и мочеточниках после ударно-волновой литотрипсии Фитолит назначают по 2–3 таблетки 3 раза в сутки в течение 5–15 сут, а после оперативного удаления камней и/или их самостоятельного отхождения — по 2–3 таблетки 3 раза в сутки в течение 1–2 мес. При острой почечной колике Фитолит назначают после устранения болевого синдрома обезболивающими средствами. При наличии у больных мочекаменной болезни, выраженной пиурии показано дополнительное применение противомикробных средств.
Противопоказания
Фитолит. Нефрит, период беременности.
Побочные эффекты
Фитолит обычно хорошо переносят, возможны слабовыраженные диспептические явления, такие как тошнота и чувство дискомфорта в эпигастральной области. В этих случаях препарат не следует отменять, рекомендуется принимать его после еды.
Особые указания
Применение в период беременности и кормления грудью.Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети.Препарат противопоказан детям в возрасте младше 12 лет.
Влияние препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не известно.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
В случае передозировки рекомендуется промывать желудок и принимать активированный уголь.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.