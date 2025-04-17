Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,80
Экономия при брони: -30,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
113,32
Экономия при брони: -18,14 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
86,45
Экономия при брони: -15,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,80
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
49,33
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
172,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
147,80
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
144,03
Экономия при брони: -25,16 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье