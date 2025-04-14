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Фитолит (Phytolyte)

Фитолит (Phytolyte)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 314 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
137,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
141,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
136,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
139,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
141,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
136,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
169,90
Экономия при брони: -25,80 грн
144,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
152,46 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
150,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
98,52
Экономия при брони: -2,40 грн
96,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
136,74 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
138,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
141,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
145,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
136,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
140,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
120,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
139,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фитолит капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
157,89
Экономия при брони: -10,33 грн
147,56 грн
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