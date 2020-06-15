Алоэ экстракт (Aloe extract) (135750) - инструкция по применению ATC-классификация
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Алоэ экстракт инструкция по применению
Фармакологические свойства
биогенный стимулятор, водный экстракт из измельченных листьев алоэ древовидного (Aloеs arborescens) с добавлением 0,85% натрия хлорида. Оказывает адаптогенное действие, способствует регенерации тканей.
Показания Алоэ экстракт
конъюнктивит, кератит, ирит, блефарит, помутнение стекловидного тела, прогрессирующая близорукость, миопатический хореоретинит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, БА.
Применение Алоэ экстракт
п/к по 1 мл (суточная доза — 3–4 мл). Детям в возрасте до 5 лет — 0,2–0,3 мл, старше 5 лет — 0,5 мл. На курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы проводят после 2–3-месячного перерыва. При болезненности инъекций предварительно вводят 0,5 мл 2% р-ра новокаина.
При БА вводят п/к по 1–1,5 мл ежедневно в течение 10–15 дней, затем 1 раз в 2 дня, всего 30–35 инъекций.
Противопоказания
тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, АГ, III триместр беременности, нефрит, острые заболевания пищеварительного тракта.
Побочные эффекты
не выявлены.