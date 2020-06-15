п/к по 1 мл (суточная доза — 3–4 мл). Детям в возрасте до 5 лет — 0,2–0,3 мл, старше 5 лет — 0,5 мл. На курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы проводят после 2–3-месячного перерыва. При болезненности инъекций предварительно вводят 0,5 мл 2% р-ра новокаина.

При БА вводят п/к по 1–1,5 мл ежедневно в течение 10–15 дней, затем 1 раз в 2 дня, всего 30–35 инъекций.