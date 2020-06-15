Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫРазличные вещества, влияющие на пищеварительную систему и метаболизмРазличные препаратыАлоэ экстракт (Aloe extract)

Алоэ экстракт (Aloe extract) (135750) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Аналоги
Алоэ экстракт (Aloe extract)
Цена в городе Киев
По рецепту
10 шт Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Экстракт жидкий для инъекций
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A16A X25** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/3220/01/01 от 15.06.2020
Международное название
ALOE ARBORESCENS MILL.*& (АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ*&)

Алоэ экстракт инструкция по применению

Фармакологические свойства

биогенный стимулятор, водный экстракт из измельченных листьев алоэ древовидного (Aloеs arborescens) с добавлением 0,85% натрия хлорида. Оказывает адаптогенное действие, способствует регенерации тканей.

Показания Алоэ экстракт

конъюнктивит, кератит, ирит, блефарит, помутнение стекловидного тела, прогрессирующая близорукость, миопатический хореоретинит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, БА.

Применение Алоэ экстракт

п/к по 1 мл (суточная доза — 3–4 мл). Детям в возрасте до 5 лет — 0,2–0,3 мл, старше 5 лет — 0,5 мл. На курс лечения — 30–50 инъекций. Повторные курсы проводят после 2–3-месячного перерыва. При болезненности инъекций предварительно вводят 0,5 мл 2% р-ра новокаина.
При БА вводят п/к по 1–1,5 мл ежедневно в течение 10–15 дней, затем 1 раз в 2 дня, всего 30–35 инъекций.

Противопоказания

тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, АГ, III триместр беременности, нефрит, острые заболевания пищеварительного тракта.

Побочные эффекты

не выявлены.