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Производитель: Биофарма

ООО "ФЗ "БИОФАРМА"
09100, Белая Церковь, ул. Киевская, 37
+380442773610
+380442758024
www.biofarma.ua
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Найдено: 18 препаратов
Альбумин-Биофарма раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Биофарма Плазма
Альбумин-Биофарма Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 3 аптеках других городов
от 837,30 грн
Цены в других городах
Биовен раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 50 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 50 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 104 аптеках
от 10677,31 грн
Цены в аптеках
Биовен раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 100 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 100 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 156 аптеках
от 21220,67 грн
Цены в аптеках
Биовен Моно® раствор для инфузий, 5 %, флакон, 25 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Моно® Раствор для инфузий, 5 %, флакон, 25 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 60 аптеках
от 2605,84 грн
Цены в аптеках
Биовен Моно® раствор для инфузий, 5 %, флакон, 50 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Моно® Раствор для инфузий, 5 %, флакон, 50 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 101 аптеке
от 5363,36 грн
Цены в аптеках
Биовен Моно® раствор для инфузий, 5 %, флакон, 100 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Моно® Раствор для инфузий, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 42 аптеках
от 9829,58 грн
Цены в аптеках
Бифидумбактерин порошок лиофилизированный, флакон, № 10; Биофарма ФЗ
Бифидумбактерин Порошок лиофилизированный, флакон, № 10 Биофарма ФЗ
В 158 аптеках
от 266,00 грн
Цены в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША НАТУРАЛЬНЫЙ "MAYUR" 200 мл, кокос, кокос; Биофарма
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША НАТУРАЛЬНЫЙ "MAYUR" 200 мл, кокос, кокос Биофарма
В 1 аптеке других городов
от 48,97 грн
Цены в других городах
Гель натуральный для умывания "Comex" 150 мл, для сухой и нормальной кожи, д/сух. и норм. кожи; Биофарма
Гель натуральный для умывания "Comex" 150 мл, для сухой и нормальной кожи, д/сух. и норм. кожи Биофарма
В 3 аптеках
от 72,72 грн
Цены в аптеках
Гель натуральный для умывания "Comex" 150 мл, для жирной и комбинированной кожи, для жирной и комбин. кожи; Биофарма
Гель натуральный для умывания "Comex" 150 мл, для жирной и комбинированной кожи, для жирной и комбин. кожи Биофарма
В 5 аптеках
от 63,67 грн
Цены в аптеках
Глюкосат раствор для инъекций, ампула, 2 мл, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 5; Stada
Глюкосат Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 5 Stada
В 183 аптеках
от 451,80 грн
Цены в аптеках
Иммуноглобулин человека нормальный-Биофарма раствор для инъекций, 10 %, ампула, 1.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 10; Stada
Иммуноглобулин человека нормальный-Биофарма Раствор для инъекций, 10 %, ампула, 1.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 10 Stada
В 134 аптеках
от 3170,31 грн
Цены в аптеках
КОКОСОВОЕ МАСЛО С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ "MAYUR" 140 мл, апельсина, апельсина; Биофарма
КОКОСОВОЕ МАСЛО С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ "MAYUR" 140 мл, апельсина, апельсина Биофарма
В 2 аптеках
от 92,10 грн
Цены в аптеках
КОКОСОВОЕ МАСЛО С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ "MAYUR" 140 мл, розы, розы; Биофарма
КОКОСОВОЕ МАСЛО С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ "MAYUR" 140 мл, розы, розы Биофарма
В 1 аптеке
от 92,10 грн
Цены в аптеках
Контривен раствор для инъекций, 10000 кие/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Биофарма ФЗ
Контривен Раствор для инъекций, 10000 кие/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Биофарма ФЗ
В 310 аптеках
от 178,11 грн
Цены в аптеках
Контривен раствор для инъекций, 10000 кие/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Биофарма ФЗ
Контривен Раствор для инъекций, 10000 кие/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Биофарма ФЗ
В 198 аптеках
от 837,13 грн
Цены в аптеках
Лаферобион® лиофилизат для раствора для инъекций, 1000000 ме, флакон, № 10; Биофарма ФЗ
Лаферобион® Лиофилизат для раствора для инъекций, 1000000 ме, флакон, № 10 Биофарма ФЗ
В 96 аптеках
от 384,98 грн
Цены в аптеках
Лаферобион® лиофилизат для раствора для инъекций, 3000000 ме, флакон, № 10; Биофарма ФЗ
Лаферобион® Лиофилизат для раствора для инъекций, 3000000 ме, флакон, № 10 Биофарма ФЗ
В 112 аптеках
от 1142,44 грн
Цены в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції
09100, Белая Церковь, ул. Киевская, 37
+380442773610
+380442758024
www.biofarma.ua
Найдено: 18 препаратов
Альбумин-Биофарма раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Биофарма Плазма
Альбумин-Биофарма Раствор для инфузий, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 3 аптеках других городов
от 837,30 грн
Цены в других городах
Биовен раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 50 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 50 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 104 аптеках
от 10677,31 грн
Цены в аптеках
Биовен раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 100 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 100 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 156 аптеках
от 21220,67 грн
Цены в аптеках
Биовен Моно® раствор для инфузий, 5 %, флакон, 25 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Моно® Раствор для инфузий, 5 %, флакон, 25 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 60 аптеках
от 2605,84 грн
Цены в аптеках
Биовен Моно® раствор для инфузий, 5 %, флакон, 50 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Моно® Раствор для инфузий, 5 %, флакон, 50 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 101 аптеке
от 5363,36 грн
Цены в аптеках
Биовен Моно® раствор для инфузий, 5 %, флакон, 100 мл, № 1; Биофарма Плазма
Биовен Моно® Раствор для инфузий, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Биофарма Плазма
В 42 аптеках
от 9829,58 грн
Цены в аптеках
Бифидумбактерин порошок лиофилизированный, флакон, № 10; Биофарма ФЗ
Бифидумбактерин Порошок лиофилизированный, флакон, № 10 Биофарма ФЗ
В 158 аптеках
от 266,00 грн
Цены в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША НАТУРАЛЬНЫЙ "MAYUR" 200 мл, кокос, кокос; Биофарма
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША НАТУРАЛЬНЫЙ "MAYUR" 200 мл, кокос, кокос Биофарма
В 1 аптеке других городов
от 48,97 грн
Цены в других городах
Гель натуральный для умывания "Comex" 150 мл, для сухой и нормальной кожи, д/сух. и норм. кожи; Биофарма
Гель натуральный для умывания "Comex" 150 мл, для сухой и нормальной кожи, д/сух. и норм. кожи Биофарма
В 3 аптеках
от 72,72 грн
Цены в аптеках
Гель натуральный для умывания "Comex" 150 мл, для жирной и комбинированной кожи, для жирной и комбин. кожи; Биофарма
Гель натуральный для умывания "Comex" 150 мл, для жирной и комбинированной кожи, для жирной и комбин. кожи Биофарма
В 5 аптеках
от 63,67 грн
Цены в аптеках
Глюкосат раствор для инъекций, ампула, 2 мл, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 5; Stada
Глюкосат Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 5 Stada
В 183 аптеках
от 451,80 грн
Цены в аптеках
Иммуноглобулин человека нормальный-Биофарма раствор для инъекций, 10 %, ампула, 1.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 10; Stada
Иммуноглобулин человека нормальный-Биофарма Раствор для инъекций, 10 %, ампула, 1.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 10 Stada
В 134 аптеках
от 3170,31 грн
Цены в аптеках
КОКОСОВОЕ МАСЛО С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ "MAYUR" 140 мл, апельсина, апельсина; Биофарма
КОКОСОВОЕ МАСЛО С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ "MAYUR" 140 мл, апельсина, апельсина Биофарма
В 2 аптеках
от 92,10 грн
Цены в аптеках
КОКОСОВОЕ МАСЛО С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ "MAYUR" 140 мл, розы, розы; Биофарма
КОКОСОВОЕ МАСЛО С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ "MAYUR" 140 мл, розы, розы Биофарма
В 1 аптеке
от 92,10 грн
Цены в аптеках
Контривен раствор для инъекций, 10000 кие/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Биофарма ФЗ
Контривен Раствор для инъекций, 10000 кие/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Биофарма ФЗ
В 310 аптеках
от 178,11 грн
Цены в аптеках
Контривен раствор для инъекций, 10000 кие/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Биофарма ФЗ
Контривен Раствор для инъекций, 10000 кие/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Биофарма ФЗ
В 198 аптеках
от 837,13 грн
Цены в аптеках
Лаферобион® лиофилизат для раствора для инъекций, 1000000 ме, флакон, № 10; Биофарма ФЗ
Лаферобион® Лиофилизат для раствора для инъекций, 1000000 ме, флакон, № 10 Биофарма ФЗ
В 96 аптеках
от 384,98 грн
Цены в аптеках
Лаферобион® лиофилизат для раствора для инъекций, 3000000 ме, флакон, № 10; Биофарма ФЗ
Лаферобион® Лиофилизат для раствора для инъекций, 3000000 ме, флакон, № 10 Биофарма ФЗ
В 112 аптеках
от 1142,44 грн
Цены в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції