во время всего курса лечения препаратом и в течение 3 мес после его отмены следует применять надежные методы контрацепции для предупреждения беременности.

Препарат следует применять только в сочетании с Уромитексаном. Холоксан менее токсичен, чем Эндоксан, поэтому он более подходит для применения в детской онкологии.

Перед началом лечения следует устранить нарушения уродинамики, санировать имеющиеся очаги инфекции, провести коррекцию нарушений водно-электролитного баланса. Для своевременного выявления побочных эффектов рекомендуется регулярное проведение общеклинических анализов крови и мочи, биохимических исследований. Побочные явления химиотерапии могут быть предотвращены или в значительной степени ослаблены назначением противорвотных средств, при выраженной лейкопении — переливанием цельной крови и лейкоцитарной массы, введением γ - глобулина, превентивной антибактериальной и противогрибковой терапией. Профилактику цистита осуществляют введением достаточного количества жидкости, назначением адекватных доз уропротектора Уромитексана, а при необходимости — салуретиков. При лечении больных с одной почкой следует соблюдать осторожность; начинать лечение Холоксаном можно не ранее 3 мес после нефрэктомии. Необходим особый контроль за состоянием больных с метастазами в головной мозг.