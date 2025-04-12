Холоксан® 1 г (Holoxan® 1 g)
Холоксан 1 г инструкция по применению
Состав
Ифосфамид - 1 г
Фармакологические свойства
ифосфамид — алкилирующее цитостатическое средство группы оксазафосфоринов, противоопухолевая активность которого связана с алкилированием нуклеофильных центров, нарушением синтеза ДНК и блокированием пролиферации в поздней S- и ранней G2 - фазе митоза. Препарат быстро всасывается в кишечнике и метаболизируется в печени с образованием активного метаболита — 4 - гидрооксифосфамида. Ифосфамид и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой; период полувыведения — 4–8 ч.
Показания Холоксан 1 г
неоперабельные злокачественные опухоли, чувствительные к ифосфамиду, — рак легкого, почки, поджелудочной железы, яичников, молочной железы, шейки матки, семинома, саркома мягких тканей, злокачественные лимфомы.
Применение Холоксан 1 г
курсовая доза Холоксана составляет 250–300 мг/кг (10–12 г/м2). Препарат обычно вводят в/в по 50–60 мг/кг в сутки (2–2,4 г/м2 в сутки) в течение 5 дней, желательно утром. Повторный курс лечения можно провести не ранее чем через 4 нед. Препарат можно также вводить путем длительной (до 24 ч) в/в инфузии в дозе 5–8 г/м2. Возможны и другие схемы лечения. Для в/в введения используют рр Холоксана в концентрации не более 4%. Готовый к применению рр может храниться не более 48 ч при температуре не выше 8 °C.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ифосфамиду, выраженная гипоплазия костного мозга, гипопротеинемия, нарушение функции почек и уродинамики, период беременности.
Побочные эффекты
возможны тошнота, рвота, выпадение волос, миелосупрессия с лейкопенией и тромбоцитопенией, угнетение иммунитета, цистит, нарушение функции половых желез, иногда — нарушение функций почек и печени, обратимая энцефалопатия, реакции гиперчувствительности, лучевая сенсибилизация.
Особые указания
во время всего курса лечения препаратом и в течение 3 мес после его отмены следует применять надежные методы контрацепции для предупреждения беременности.
Препарат следует применять только в сочетании с Уромитексаном. Холоксан менее токсичен, чем Эндоксан, поэтому он более подходит для применения в детской онкологии.
Перед началом лечения следует устранить нарушения уродинамики, санировать имеющиеся очаги инфекции, провести коррекцию нарушений водно-электролитного баланса. Для своевременного выявления побочных эффектов рекомендуется регулярное проведение общеклинических анализов крови и мочи, биохимических исследований. Побочные явления химиотерапии могут быть предотвращены или в значительной степени ослаблены назначением противорвотных средств, при выраженной лейкопении — переливанием цельной крови и лейкоцитарной массы, введением γ - глобулина, превентивной антибактериальной и противогрибковой терапией. Профилактику цистита осуществляют введением достаточного количества жидкости, назначением адекватных доз уропротектора Уромитексана, а при необходимости — салуретиков. При лечении больных с одной почкой следует соблюдать осторожность; начинать лечение Холоксаном можно не ранее 3 мес после нефрэктомии. Необходим особый контроль за состоянием больных с метастазами в головной мозг.
Взаимодействия
препараты платины могут значительно усиливать нефро-, миело- и нейротоксичность ифосфамида. При одновременном применении препарат потенцирует гипогликемизирующее действие противодиабетических средств. Аллопуринол усугубляет миелосупрессию, вызванную Холоксаном.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.