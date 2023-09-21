ИФОСФАМИД (IFOSFAMIDUM)

во время всего курса лечения и в течение 3 мес после его отмены необходимо применять надежные контрацептивные средства.

Ифосфамид следует применять только в сочетании с месной. Перед началом лечения следует устранить нарушения уродинамики, санировать имеющиеся очаги инфекции, провести коррекцию нарушений водно-электролитного баланса. Для своевременного выявления побочных эффектов рекомендуется регулярное проведение общеклинических анализов крови и мочи, биохимических исследований. Побочные явления химиотерапии могут быть предотвращены или в значительной степени ослаблены назначением противорвотных средств, при выраженной лейкопении — переливанием цельной крови и лейкоцитарной массы, введением γ-глобулина, превентивной антибактериальной и противогрибковой терапией. Профилактику цистита осуществляют введением достаточного количества жидкости, назначением адекватных доз уропротектора месны, а при необходимости — салуретиков. При лечении больных с одной почкой следует соблюдать осторожность; начинать лечение ифосфамидом можно не ранее чем через 3 мес после нефрэктомии. Необходим особый контроль за состоянием больных с метастазами в головном мозгу.