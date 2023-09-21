ИФОСФАМИД (IFOSFAMIDUM) Действующее вещество
RTECS: 2,3-(N,N(sup 1)-бис(2-хлороэтил)диамидо)-1,3,2-оксазафосфоридиноксид.
ифосфамид — алкилирующее цитостатическое средство группы оксазафосфоринов, противоопухолевая активность которого обусловлена алкилированием нуклеофильных центров, нарушением синтеза ДНК и блокированием пролиферации в поздней S- и ранней G2-фазе митоза. Быстро всасывается в кишечнике и метаболизируется в печени с образованием активного метаболита — 4-гидрооксифосфамида. Ифосфамид и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой; T½ — 4–8 ч.
неоперабельные злокачественные опухоли, чувствительные к ифосфамиду, — рак легкого, почки, поджелудочной железы, яичника, молочной железы, шейки матки, семинома, саркома мягких тканей, злокачественные лимфомы.
курсовая доза — 250–300 мг/кг (10–12 г/м2). Обычно вводят в/в по 50–60 мг/кг/сут (2–2,4 г/м2/сут) в течение 5 дней, желательно утром. Повторный курс лечения можно провести не ранее чем через 4 нед. Возможны и другие схемы лечения. Для в/в введения используют р-р ифосфамида в концентрации не более 4%.
повышенная чувствительность к ифосфамиду, выраженная гипоплазия костного мозга, гипопротеинемия, нарушение функции почек и уродинамики, период беременности.
возможны тошнота, рвота, выпадение волос, миелосупрессия с лейкопенией и тромбоцитопенией, угнетение иммунитета, цистит, нарушение функции половых желез, иногда — нарушение функций почек и печени, обратимая энцефалопатия, реакции гиперчувствительности, лучевая сенсибилизация.
во время всего курса лечения и в течение 3 мес после его отмены необходимо применять надежные контрацептивные средства.
Ифосфамид следует применять только в сочетании с месной. Перед началом лечения следует устранить нарушения уродинамики, санировать имеющиеся очаги инфекции, провести коррекцию нарушений водно-электролитного баланса. Для своевременного выявления побочных эффектов рекомендуется регулярное проведение общеклинических анализов крови и мочи, биохимических исследований. Побочные явления химиотерапии могут быть предотвращены или в значительной степени ослаблены назначением противорвотных средств, при выраженной лейкопении — переливанием цельной крови и лейкоцитарной массы, введением γ-глобулина, превентивной антибактериальной и противогрибковой терапией. Профилактику цистита осуществляют введением достаточного количества жидкости, назначением адекватных доз уропротектора месны, а при необходимости — салуретиков. При лечении больных с одной почкой следует соблюдать осторожность; начинать лечение ифосфамидом можно не ранее чем через 3 мес после нефрэктомии. Необходим особый контроль за состоянием больных с метастазами в головном мозгу.
препараты платины могут значительно усиливать нефро-, миело- и нейротоксичность ифосфамида. При одновременном применении ифосфамид потенцирует гипогликемизирующее действие противодиабетических средств. Аллопуринол усугубляет миелосупрессию, вызванную ифосфамидом.