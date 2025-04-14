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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2145,00
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
199.6 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2089,75
Экономия при брони:
-81,54 грн
2008,21
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
200.0 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2151,76
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
277.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
281.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
285.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
300.1 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
300.1 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
300.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
300.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
300.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
300.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
300.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
301.1 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
301.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
301.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
302.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
303.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
311.1 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
311.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2437,40
грн
Забрать 16.04 после 16:00
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