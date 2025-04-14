Холоксан® 1 г (Holoxan® 1 g)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2145,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2151,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2086,11
Экономия при брони: -77,90 грн
2008,21 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
257.0 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
265.6 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
266.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
280.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
280.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
281.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
281.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
282.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
282.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
282.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
282.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
282.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
282.6 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
284.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
289.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
303.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
313.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
2438,30 грн