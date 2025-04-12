эналаприл и гидрохлоротиазид

Артериальная гипотензия и дисбаланс электролитов. Симптоматическую артериальную гипотензию редко отмечают у пациентов с неосложненной АГ. У пациентов с АГ, применяющих препарат, артериальная гипотензия развивается чаще при дефиците электролитов/жидкости, например вследствие терапии диуретиками, ограничения употребления соли, диализа, диареи или рвоты. Необходимо проводить регулярный контроль уровня электролитов в плазме крови у таких пациентов. Симптоматическая артериальная гипотензия развивалась чаще у пациентов с тяжелыми формами сердечной недостаточности, которые применяли максимальные дозы петлевых диуретиков, с гипонатриемией или нарушениями функции почек. У таких пациентов лечение препаратом следует начинать под наблюдением врача.

Пациентов необходимо обследовать относительно клинических признаков водного и электролитного дисбаланса, таких как дегидратация, гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, который может индуцировать печеночную энцефалопатию или печеночную кому; гипомагниемия или гипокалиемия, которые могут возникать вследствие диареи или рвоты. У таких пациентов следует периодически контролировать уровень электролитов в сыворотке крови.

Особенно внимательным должен быть подход к лечению пациентов с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, поскольку чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

При развитии артериальной гипотензии пациента следует положить на спину и, если необходимо, ввести в/в 0,9% р-р натрия хлорида. Транзиторная артериальная гипотензия при приеме препарата не является противопоказанием для лечения, которое можно продолжать после нормализации АД и восстановления объема жидкости.

У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью и нормальным или сниженным АД препарат может дополнительно снижать АД. Такую реакцию на прием препарата можно ожидать и ее не следует расценивать как основание для прекращения лечения. В тех случаях, когда артериальная гипотензия резистентна к лечению, следует снизить дозу и/или прекратить лечение диуретиком и/или препаратом Энап-H, Энап-HL и Энап-20HL.

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Двойная блокада (например при добавлении ингибитора АПФ к антагонисту рецептора ангиотензина II) должна ограничиваться только отдельными случаями с тщательным контролем АД, функции почек и уровня электролитов. Во время нескольких исследований сообщалось, что у пациентов с установленным атеросклеротическим поражением сосудов, сердечной недостаточностью или диабетом с конечным поражением органов двойная блокада РААС связана с высокой частотой артериальной гипотензии, обмороками, гиперкалиемией и ухудшением функции почек (в том числе ОПН) по сравнению с таковой при применении одного препарата, действующего на РААС. Не следует применять эналаприл с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ или ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Нарушение функции почек. Сообщалось о нарушении функции почек, вызванном эналаприлом, особенно у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или заболеваниями почек, включая стеноз почечных артерий. Если диагноз установлен быстро и проведено соответствующее лечение, почечная недостаточность, связанная с терапией эналаприлом, обычно обратима.

У некоторых пациентов с АГ без предшествующей почечной недостаточности при приеме эналаприла с диуретиком выявляют повышение мочевины и креатинина в плазме крови. Могут понадобиться снижение дозы эналаприла и/или прекращение приема диуретиков. В таком случае необходимо учитывать возможность стеноза почечных артерий у пациента.

Гиперкалиемия. При применении комбинации эналаприла и диуретика в низких дозах может возникать гиперкалиемия.

Литий. Сочетанный прием эналаприла и лития обычно не рекомендуют.

Пациенты пожилого возраста. Эффективность и переносимость эналаприла малеата и гидрохлоротиазида при одновременном приеме подобны таковым у молодых взрослых пациентов с АГ.

Применение у детей. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены.

Эналаприл

Аортальный или митральный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и все вазодилататоры, ингибиторы АПФ необходимо с осторожностью применять у пациентов со стенозом митрального клапана и блокадой оттока из левого желудочка. Их применения следует избегать в случае кардиогенного шока и обструкции выходного отверстия левого желудочка.

Реноваскулярная гипертензия. Для пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или со стенозом артерии единственной почки, которые принимают ингибиторы АПФ, характерен повышенный риск развития артериальной гипотензии. Даже при незначительных изменениях креатинина в плазме крови может ухудшиться функция почек. У этих пациентов лечение следует начинать под строгим медицинским контролем, с низких доз и при тщательной коррекции доз и контроле функции почек.

Пациенты, находящиеся на гемодиализе. У пациентов, находящихся на диализе с использованием мембран с высокой проницаемостью (например AN 69) и одновременным лечением ингибиторами АПФ, в некоторых случаях развивались анафилактоидные реакции. Поэтому у таких пациентов рекомендуют применение диализных мембран другого типа или антигипертензивных средств другой группы.

Трансплантация почки. Нет опыта применения препарата у пациентов с недавно перенесенной пересадкой почки. Поэтому лечение препаратом для них не рекомендуют.

Нарушение функции печени. Очень редко с применением ингибиторов АПФ связывают синдром, начинающийся с холестатической желтухи и прогрессирующий до некроза печени, иногда с летальным исходом. Механизм этого синдрома неизвестен. У пациентов, которые получают ингибиторы АПФ, при возникновении желтухи или значительном повышении печеночных ферментов следует прекратить прием последних и начать соответствующее лечение.

Нейтропения/агранулоцитоз. Были сообщения о развитии нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, которые получают терапию ингибиторами АПФ. Нейтропения редко возникает у пациентов с нормальной функцией почек и без особых факторов риска. Эналаприл следует очень осторожно применять у пациентов с коллагенозом, при иммунонодепрессивной терапии, при лечении аллопуринолом или прокаинамидом, или при комбинации вышеуказанных факторов риска, особенно при ранее установленном нарушении функции почек. У некоторых из таких пациентов развиваются тяжелые инфекции, которые иногда резистентны к интенсивной терапии антибиотиками.

При применении эналаприла у таких больных рекомендуют периодический мониторинг количества лейкоцитов, а пациента следует предупредить относительно информирования врача о любых признаках инфекции.

Гиперкалиемия. У некоторых пациентов при приеме ингибиторов АПФ, включая эналаприл, отмечено повышение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относится почечная недостаточность или снижение функции почек, возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, интеркуррентные состояния, такие как дегидратация, острая сердечная недостаточность, метаболический ацидоз и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, эплеренон, триамтерен или амилорид), пищевых добавок, которые содержат калий, или заменителей соли с калием; или других препаратов, вызывающих повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарин). Применение пищевых добавок, содержащих калий, калийсберегающих диуретиков или заменителей соли с калием, особенно у пациентов с нарушениями функции почек, может привести к значительному повышению уровня калия в плазме крови. Гиперкалиемия может вызвать возникновение серьезной, иногда летальной аритмии. При одновременном применении препарата и любого из указанных средств следует регулярно контролировать уровень калия в плазме крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Гипогликемия. У пациентов с сахарным диабетом, которые принимают пероральные антидиабетические препараты или инсулин, необходим тщательный гликемический контроль, особенно в первый месяц лечения ингибиторами АПФ.

Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. У пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая Энап-Н, Энап-HL или Энап 20 HL, в некоторых случаях возникал ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, гортани, сужение голосовой щели. Он может возникать в любое время на протяжении лечения. В таком случае применение препарата необходимо немедленно прекратить и установить постоянное наблюдение пациента до полного исчезновения симптомов. Даже если отмечают только отек языка при отсутствии дыхательного дистресс-синдрома, пациенту может понадобиться продолжительное наблюдение, поскольку лечение антигистаминными и кортикостероидными средствами может быть недостаточным.

Очень редко сообщалось о летальном ангионевротическом отеке гортани или языка. При возникновении отека языка, гортани, сужении голосовой щели вероятно возникновение обструкции дыхательных путей, особенно у пациентов, перенесших операцию на органах дыхания. В этих случаях необходимо применение неотложной терапии, которая может включать п/к введение р-ра адреналина 1:1000 (0,3–0,5 мл) и/или меры для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей.

У представителей негроидной расы, которые применяли ингибиторы АПФ, чаще возникал ангионевротический отек по сравнению с пациентами других рас.

У пациентов, в анамнезе которых есть указание на ангионевротический отек, не связанный с применением ингибиторов АПФ, повышен риск его возникновения и при применении ингибиторов АПФ.

Анафилактоидные реакции при проведении десенсибилизирующей терапии. Иногда у пациентов, применявших ингибиторы АПФ, во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых насекомых, развивались анафилактоидные реакции, которые могли быть угрожающими жизни. Подобных реакций можно избежать, если до начала гипосенсибилизации временно прекратить прием ингибитора АПФ.

Анафилактоидные реакции при аферезе ЛПНП. Редко при аферезе ЛПНП с помощью декстрансульфата у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, могут возникать угрожающие жизни анафилактоидные реакции. Таких реакций можно избежать с помощью временной отмены терапии ингибитором АПФ перед каждым аферезом.

Кашель. Сообщалось о возникновении кашля при лечении ингибиторами АПФ. Обычно кашель непродуктивный, стойкий и прекращается после отмены препарата. Кашель, связанный с приемом ингибиторов АПФ, необходимо учитывать при дифференциальной диагностике кашля.

Хирургические операции/анестезия. Во время обширных хирургических операций или при анестезии с применением препаратов, вызывающих артериальную гипотензию, эналаприл блокирует образование ангиотензина ІІ вторично до компенсаторного высвобождения ренина. Если при этом развивается артериальная гипотензия, которую можно объяснить этими механизмами взаимодействия, она корригируется путем увеличения объема жидкости.

Расовый фактор. Как сообщалось для других ингибиторов АПФ, эналаприл может быть менее эффективен в отношении снижения АД у пациентов негроидной расы с АГ, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.

Гидрохлоротиазид

Нарушение функции почек. Тиазиды могут оказаться недостаточно эффективными диуретиками для лечения пациентов с нарушением функции почек, а также когда уровень клиренса креатинина ≤30 мл/мин (то есть при умеренной или выраженной почечной недостаточности).

Препарат Энап-Н, Энап-HL или Энап 20 HL не следует назначать пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 мл/мин), пока при помощи титрования доз отдельных компонентов не будет доказана целесообразность применения доз, содержащихся в комбинированном препарате.

Нарушение функции печени. Тиазиды следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции печени или прогрессирующим заболеванием печени, поскольку даже при незначительных нарушениях водно-электролитного баланса может развиться печеночная кома.

Метаболические и эндокринные эффекты. Терапия тиазидами может изменять толерантность к глюкозе. Может понадобиться коррекция доз антидиабетических препаратов, включая инсулин.

Тиазиды могут снижать уровни натрия, магния и калия в плазме крови.

Повышение уровней ХС и ТГ может ассоциироваться с терапией тиазидными диуретиками; однако при применении в низких дозах (12,5 мг) сообщалось о минимальном эффекте или о его отсутствии.

Тиазиды могут снижать выделение кальция с мочой и вызывать периодическое незначительное повышение уровня кальция в плазме крови.

Выраженная гиперкальциемия может быть проявлением скрытого гиперпаратиреоидизма. Применение тиазидов следует прекратить перед проведением тестов функции щитовидной железы.

Терапия тиазидными диуретиками может вызывать гиперурикемию и/или обострение подагры у некоторых пациентов. Однако эналаприл может повышать уровень мочевой кислоты в моче и, таким образом может ослабить гиперурикемический эффект гидрохлоротиазида.

Несмотря на отсутствие данных контролируемых клинических исследований у пациентов, принимающих препарат Энап Н, Энап НL, Энап 20 НL, как и у пациентов, принимающих диуретики, следует регулярно контролировать уровни электролитов в плазме крови через определенные промежутки времени.

Тиазиды (включая гидрохлоротиазид) могут вызывать дисбаланс жидкости и электролитов (гипокалиемия, гипонатриемия и гипохлоремический алкалоз). Опасными признаками нарушения водно-электролитного баланса являются ксеростомия, жажда, слабость, летаргический сон, сонливость, утомляемость, миалгия или судороги, мышечная слабость, артериальная гипотензия, олигурия, тахикардия, нарушения со стороны ЖКТ (тошнота, рвота).

Хотя на протяжении применения тиазидных диуретиков может возникать гипокалиемия, сочетанная терапия с эналаприлом может уменьшить выраженность гипокалиемии, вызванной применением диуретика. Риск гипокалиемии может повышаться у пациентов с циррозом печени, повышенным диурезом, недостаточным употреблением электролитов и у лиц, одновременно получавших терапию кортикостероидами или АКТГ.

В знойную погоду у пациентов, склонных к развитию отеков, может возникать гипонатриемия. Дефицит хлоридов обычно умеренный и не требует лечения.

Тиазиды повышают выведение магния с мочой, что может привести к гипомагнезиемии.

Препарат может влиять на результаты следующих лабораторных анализов:

препарат может снижать уровень связанного с белками йода в плазме крови;

лечение следует прекратить перед проведением лабораторного обследования для оценки функции паращитовидных желез;

препарат способен повышать концентрацию свободного билирубина в сыворотке крови;

гидрохлоротиазид, который может давать положительный результат в антидопинговом тесте.

Повышенная чувствительность. У пациентов, предрасположенных к аллергии, или у больных БА в анамнезе могут возникать реакции повышенной чувствительности к гидрохлоротиазиду.

При применении тиазидных диуретиков отмечали обострение или активацию системной красной волчанки.

Особые предупреждения относительно неактивных компонентов препарата. Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями: галактазной недостаточностью, лактазной недостаточностью Лаппа или синдромом глюкоза-галактозной мальабсорбции не следует применять этот препарат.

Период беременности и кормления грудью. Ингибиторы АПФ противопоказано применять у беременных и женщин, которые планируют беременность (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Пациенток, планирующих беременность, следует перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет утвержденный профиль безопасности применения в период беременности. Если беременность установлена, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и, если это возможно, альтернативную терапию.

Эпидемиологические заключения относительно риска тератогенности после воздействия ингибиторов АПФ в I триместр беременности неоднозначны; однако нельзя исключать некоторого повышения риска. Известно, что применение ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности может вызвать развитие фетотоксичности (снижение функции почек, олигогидрамнион, ретардацией окостенения черепа) и неонатальной токсичности (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия).

При назначении препарата необходимо информировать пациентку относительно потенциального вреда для плода.

Если применение ингибиторов АПФ в период беременности необходимо, следует проводить периодические УЗИ для оценки интраамниотического пространства. Однако врачу и пациенту необходимо знать о том, что олигоамнион может развиться уже после возникновения у плода необратимых повреждений.

При применении ингибиторов АПФ во ІІ триместр беременности рекомендуют провести УЗИ почек и черепа эмбриона.

Новорожденных, матери которых принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно обследовать относительно возникновения артериальной гипотензии, олигурии и гиперкалиемии. Эналаприл проникает через плаценту, но его можно частично вывести из организма новорожденного путем перитонеального диализа; теоретически его можно вывести путем обменного переливания крови, хотя нет опыта относительно проведения последней процедуры.

Гидрохлоротиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в І триместр, ограничен. Исследований на животных недостаточно. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. При применении во II и III триместр беременности гидрохлоротиазид может нарушить фетоплацентарное кровообращение и вызывать желтуху у плода или у новорожденного, электролитный дисбаланс и тромбоцитопению.

Гидрохлоротиазид нельзя применять для лечения отеков, АГ или преэклампсии у беременных, поскольку вместо благотворного влияния на течение заболевания он повышает риск уменьшения объема плазмы крови и ухудшает плацентарное кровоснабжения.

Гидрохлоротиазид не следует использовать для лечения эссенциальной АГ у беременных.

Гидрохлоротиазид нельзя применять в период беременности.

Кормление грудью

Эналаприл. Ограниченные фармакокинетические данные свидетельствуют об очень низких концентрациях в грудном молоке (см. Фармакокинетика). Хотя такие концентрации и считаются клинически незначительными, применение препаратов Энап-H или Энап-HL не рекомендуется в период кормления грудью новорожденных, поскольку существует гипотетический риск эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и почек, а также из-за недостаточного опыта такого применения.

Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид проникает в грудное молоко; его применения в период кормления грудью противопоказано. Если его применение крайне необходимо, кормление грудью следует прекратить.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. При управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами следует учитывать вероятность возникновения побочных эффектов со стороны нервной системы, таких как головокружение или сонливость.