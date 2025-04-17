Энап®-H/Энап®-HL/Энап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
131,95
Экономия при брони: -16,11 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,00 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
194,78
Экономия при брони: -26,84 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
320,44
Экономия при брони: -40,35 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
339,29
Экономия при брони: -39,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,00 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
132,70 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
186,50
Экономия при брони: -3,20 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
325,00
Экономия при брони: -20,60 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
327,70
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
131,97
Экономия при брони: -18,78 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
134,10
Экономия при брони: -18,26 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
210,73
Экономия при брони: -25,32 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
325,68
Экономия при брони: -46,50 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
344,83
Экономия при брони: -44,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
95,00
Экономия при брони: -3,35 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
310,70
Экономия при брони: -6,30 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
344,30
Экономия при брони: -21,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,00 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
132,70 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60
Экономия при брони: -8,20 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
330,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,00 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
132,70 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
266,23
Экономия при брони: -12,66 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
273,72
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
60,26
Экономия при брони: -6,37 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
133,19
Экономия при брони: -17,35 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
198,73
Экономия при брони: -27,07 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
329,82
Экономия при брони: -46,01 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
342,50
Экономия при брони: -42,52 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
142,82
Экономия при брони: -16,57 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,00 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
198,01
Экономия при брони: -32,45 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
277,10
Экономия при брони: -41,27 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
364,50
Экономия при брони: -64,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,00 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
132,70 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
103,80
Экономия при брони: -2,43 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
330,60
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
131,00
Экономия при брони: -14,89 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
133,08
Экономия при брони: -13,05 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
203,78
Экономия при брони: -20,78 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
336,86
Экономия при брони: -32,17 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
336,86
Экономия при брони: -30,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,65
Экономия при брони: -15,26 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,00 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
190,43
Экономия при брони: -23,59 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
320,17
Экономия при брони: -37,35 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
332,72
Экономия при брони: -28,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,00 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
132,70 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
187,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
324,80
Экономия при брони: -20,40 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
136,58
Экономия при брони: -19,74 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
198,46
Экономия при брони: -30,00 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
345,71
Экономия при брони: -55,87 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
352,11
Экономия при брони: -54,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
122,11
Экономия при брони: -8,03 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
132,45
Экономия при брони: -15,61 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
192,47
Экономия при брони: -13,48 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
316,65
Экономия при брони: -35,41 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
335,28
Экономия при брони: -37,94 грн