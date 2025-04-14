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Энап®-H/Энап®-HL/Энап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)

Энап®-H/Энап®-HL/Энап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 431 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
276,06 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
290,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
280,44 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
321,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
119,00 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
168,00 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
290,50 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
310,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
64,95
Экономия при брони: -2,08 грн
62,87 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
132,87
Экономия при брони: -4,32 грн
128,55 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
200,44
Экономия при брони: -20,49 грн
179,95 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
320,81
Экономия при брони: -22,16 грн
298,65 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
341,89
Экономия при брони: -31,18 грн
310,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,54 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
174,46 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
280,44 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
291,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
266,82 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
311,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
279,42 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
316,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
130,84
Экономия при брони: -16,96 грн
113,88 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,50 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
208,66
Экономия при брони: -27,27 грн
181,39 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
332,16
Экономия при брони: -43,03 грн
289,13 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
348,76
Экономия при брони: -38,38 грн
310,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10
Экономия при брони: -4,20 грн
182,90 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
318,90
Экономия при брони: -15,60 грн
303,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
165,26 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
251,58 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
290,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
184,60
Экономия при брони: -1,70 грн
182,90 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
256,90
Экономия при брони: -4,25 грн
252,65 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
339,70
Экономия при брони: -18,50 грн
321,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
330,24 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
110,02 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
174,84 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
279,36 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
291,24 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
175,04 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
278,76 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
300,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
278,88 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
298,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,50 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
130,10 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
189,50
Экономия при брони: -6,60 грн
182,90 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
262,39
Экономия при брони: -9,75 грн
252,65 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
334,00
Экономия при брони: -12,80 грн
321,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
167,76 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
279,36 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
291,96 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
273,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
111,30 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
172,60 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
304,70 грн
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