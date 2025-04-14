Энап®-H/Энап®-HL/Энап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 431 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
64,95
Экономия при брони: -2,08 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
132,87
Экономия при брони: -4,32 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
200,44
Экономия при брони: -20,49 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
320,81
Экономия при брони: -22,16 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
341,89
Экономия при брони: -31,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
130,84
Экономия при брони: -16,96 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,50 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
208,66
Экономия при брони: -27,27 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
332,16
Экономия при брони: -43,03 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
348,76
Экономия при брони: -38,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
187,10
Экономия при брони: -4,20 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
318,90
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
184,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
256,90
Экономия при брони: -4,25 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
339,70
Экономия при брони: -18,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,50 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
130,10 грн
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
189,50
Экономия при брони: -6,60 грн
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
262,39
Экономия при брони: -9,75 грн
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
334,00
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап®-H таблетки 10 мг + 25 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto