препарат рекомендуется применять в период предменопаузы и менопаузы (разной этиологии), а также в постменопаузальный период, перед проведением заместительной гормонотерапии и в комбинации с ней.

В отличие от других препаратов, применение β-аланина не приводит к задержке жидкости и увеличению массы тела; седативный эффект отсутствует.

Развитие побочных реакций со стороны кожи (сыпь, зуд) требует прекращения терапии.

Симптомы привыкания к β-аланину не выявлены.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.