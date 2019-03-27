Абъюфен (Abufene) (11087) - инструкция по применению ATC-классификация
Абъюфен инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бета-аланин — чистая аминокислота, с химической структурой, которая полностью отличается от структуры гормона. Препарат противодействует резкому высвобождению гистамина. Однако препарат не проявляет антигистаминную активность (отсутствие блокирования Н1-рецепторов).
Бета-аланин оказывает прямое влияние исключительно на кожную периферическую вазодилатацию, обусловливающую вегетативные приливы, ощущение тепла, жара, головные боли.
На физиологическом уровне вазомоторные приливы вызваны вовлечением терморегуляторных центров в гипоталамусе, что приводит к периферической кожной вазодилатации. Это результат механизма, вступающего в действие при нарушении баланса церебральных нейротрансмиттеров, который возникает после прекращения секреции гормонов яичниками. Препарат способствует насыщению периферических рецепторов нейротрансмиттеров, участвующих в процессе.
Показания Абъюфен
для лечения приливов, связанных с менопаузой.
Применение Абъюфен
принимать внутрь. По 1–2 таблетки в сутки (до основного приема пищи). Максимальная суточная доза — 3 таблетки.
Продолжительность терапии составляет минимум 5–10 дней (до прекращения приливов).
В случае если приливы возобновляются, длительность терапии не ограничивается (в течение всего периода клинических проявлений вазомоторных расстройств).
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к действующему веществу или другим составляющим препарата.
Гиперчувствительность/непереносимость глютена (препарат содержит пшеничный крахмал).
Побочные эффекты
в единичных случаях возможны парестезии (как правило, конечностей); аллергические реакции (в том числе сыпь на коже и слизистых оболочках, гиперемия кожи, зуд, крапивница); гематомы.
Особые указания
препарат рекомендуется применять в период предменопаузы и менопаузы (разной этиологии), а также в постменопаузальный период, перед проведением заместительной гормонотерапии и в комбинации с ней.
В отличие от других препаратов, применение β-аланина не приводит к задержке жидкости и увеличению массы тела; седативный эффект отсутствует.
Развитие побочных реакций со стороны кожи (сыпь, зуд) требует прекращения терапии.
Симптомы привыкания к β-аланину не выявлены.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности или кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
с гормонами взаимодействие отсутствует.
Можно сочетанно применять с антипсихотиками или слабыми барбитуратами.
Передозировка
данные о случаях передозировки отсутствуют.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре ≤25 °C.
В подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні Roueche J.B. et al. продемонстрували ефективність β-аланіну в порівнянні з плацебо у жінок з клімактеричним синдромом та вираженими припливами. Протягом 4-го тижня прийому β-аланіну спостерігалося значне зниження частоти припливів, та цей ефект зберігався протягом наступних 8 тижнів терапії. У жінок, які приймали плацебо, зниження частоти припливів під час терапії було статистично незначущим щодо вихідних значень. Повне зникнення припливів спостерігалося на 8-му тижні терапії у 40% жінок, що приймали β-аланін, і у 12% з тих, хто приймав плацебо, та відмінності між групами за цим показником були статистично значущими на 7-му тижні лікування [Roueche J. et al., 1991].
У клінічних дослідженнях β-аланін вводився в дозі 800-1200 мг на добу, залежно від ступеня вираженості клімактеричного синдрому. Зниження частоти припливів спостерігається у 50% жінок через 10 хв з легким та середнім ступенем тяжкості менопаузального синдрому. Позитивний ефект β-аланіну зі зниження частоти та інтенсивності припливів спостерігався у 83% жінок, що приймали препарат протягом 90 днів, а у 75% з них спостерігалося поліпшення когнітивних функцій.
В результаті клінічних досліджень була продемонстрована здатність β-аланіну патогенетично впливати на основні компоненти розвитку вазомоторних симптомів менопаузи. Препарат впливає на периферичну вазодилатацію, яка є причиною вегетативних реакцій у жінок з клімактеричним синдромом, що протидіють викиду гістаміну. У жодного з пацієнток не виявили таких побічних реакцій, як сонливість, слабкість, зниження працездатності.
β-аланін рекомендується жінкам з вазомоторними симптомами під час природної та штучної менопаузи. Препарат можна призначати до та після закінчення гормонозамісної терапії, якщо жінка турбується тільки щодо вазомоторних симптомів. β-аланін є альтернативним методом лікування вазомоторних симптомів менопаузи у жінок, яким протипоказано застосування гормональних препаратів, у тому числі після онкологічних операцій та хіміотерапії. Переривчасті курси лікування можна призначати протягом усього періоду вазомоторних розладів.