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Абъюфен таблетки 400 мг блистер, №60 - Одесса (762575) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
756,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
753,96
Экономия: -21,96 грн
732,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
781,50
Экономия: -118,46 грн
663,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
679,70 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
679,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
679,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
754,30
Экономия: -92,51 грн
661,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
679,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
679,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
708,78
Экономия: -30,91 грн
677,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
744,09
Экономия: -65,48 грн
678,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
679,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
679,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
789,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
732,54
Экономия: -89,87 грн
642,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
679,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
679,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
667,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
679,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (220)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
679,70 грн