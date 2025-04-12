внимание! До начала применения колпачок плотно не закручивать! Перед первым применением колпачок флакона закручивают максимально. При этом шип, который находится на внутренней стороне колпачка, прокалывает отверстие. Непосредственно перед применением следует подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела. Колпачок откручивают, снимают и, слегка надавливая на корпус флакона, закапывают р-р в глаз. После закапывания препарата колпачок плотно закручивают и хранят препарат согласно рекомендациям, приведенным в инструкции.

Длительное применение ГКС или повышение частоты приема может привести к глазной гипертензии/глаукоме с повреждением зрительного нерва и ухудшением остроты зрения и выпадения поля зрения, а также к образованию субкапсулярной катаракты задней камеры глаза.

После применения обычных доз у чувствительных пациентов может повыситься внутриглазное давление. Рекомендуется постоянно контролировать внутриглазное давление.

Больным глаукомой лечение препаратом следует ограничить 2 нед за исключением случаев, когда пролонгированное лечение является оправданным. Следует постоянно контролировать внутриглазное давление.

При длительном применении стероидов могут развиваться:

грибковые инфекции роговицы (возможно развитие грибковой инвазии при любом устойчивом образовании язв роговицы);

вторичная бактериальная инфекция глаза может возникнуть при угнетении реакции организма на инфекцию;

маскировать или усиливать активность острых гнойных инфекций глаза;

заболевания, которые приводят к истончению роговицы или склеры, на фоне стероидной терапии могут привести к перфорации;

замедление заживления ран роговицы.

Лечение не следует прекращать преждевременно, так как внезапное прекращение местного лечения высокими дозами стероидов может вызывать повторное воспаление глаза.

Глазные капли Фармадекс содержат консервант бензалкония хлорид, который может привести к раздражению глаз и обесцветить мягкие контактные линзы. Поэтому перед применением препарата Фармадекс пациенты должны снять контактные линзы и должны быть проинформированы о том, что необходимо подождать 15 мин после инстилляции Фармадекса, прежде чем вставлять контактные линзы.

Безопасность применения Фармадекса не исследована у пациентов с заболеваниями почек или печени. Однако из-за низкой системной абсорбции дексаметазона после местного применения этого препарата в коррекции дозы нет необходимости.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или во время работы с другими механизмами. Как и в случае применения других глазных капель, временная нечеткость зрения или другие нарушения зрения могут влиять на способность управления транспортными средствами или механизмами. Если нечеткость зрения возникает при закапывании, пациенту необходимо подождать, пока зрение восстановится, прежде чем управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата на протяжении периода беременности и кормления грудью не установлена. При местном применении глазных капель Фармадекс системное действие низкое, поэтому риск считается незначительным, но следует внимательно оценить соотношение польза/риск при назначении беременным и женщинам, кормящим грудью.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Фармадекс для лечения детей не установлены, поэтому препарат не назначают детям.