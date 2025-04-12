Фармадекс (Farmadex)
Фармадекс инструкция по применению
Состав
1 мл содержит дексаметазона натрия фосфата в пересчете на 100% сухое вещество 1 мг.
Прочие ингредиенты: кислота борная, натрий тетраборат, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, вода для инъекций.
Дексаметазона фосфата динатриевая соль - 1 г/1000 мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дексаметазон — синтетический ГКС с выраженной противовоспалительной и противоаллергической активностью, высокорастворимый, с быстрым началом и короткой продолжительностью действия.
Фармакокинетика. При инстилляции в глаз препарат проникает во все окологлазные ткани. Метаболизируется преимущественно в месте введения. Почти не проникает в системный кровоток.
Показания Фармадекс
лечение чувствительных к стероидам неинфекционных воспалительных и аллергических состояний конъюнктивы, роговицы и переднего сегмента глаза; воспалительные процессы после травм глаза и хирургического вмешательства.
Применение Фармадекс
применяется у взрослых и предназначен только для офтальмологического применения.
При тяжелых или острых состояниях следует закапывать по 1–2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза каждые 60 мин. При улучшении состояния кратность инстилляций снижают до 1–2 капли каждые 2–4 ч. Затем дозу снижают до 1 капли 3–4 раза в сутки.
При хронических заболеваниях закапывают по 1–2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза каждые 3–6 ч или чаще до достижения желаемого эффекта.
При аллергических состояниях 1–2 капли каждые 3–4 ч до достижения желаемого эффекта.
Продолжительность лечения устанавливается врачом индивидуально, в среднем составляет от 2 до 9 дней.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к дексаметазону или любому из компонентов препарата;
- вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы (поверхностный кератит, вызванный Herpes simplex, коровья и ветряная оспа);
- микобактериальные инфекции глаза, вызванные Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae или Mycobacterium avium;
- грибковые заболевания структур глаза;
- нелеченая форма гнойной инфекции глаза.
Побочные эффекты
нарушения со стороны органа зрения: возможны кратковременное ощущение жжения, дискомфорт в области глаза, зуд, покалывание, гиперемия, слезотечение, местные аллергические реакции, отек и зуд век, снижение остроты зрения, нарушение полей зрения, повышение внутриглазного давления, перфорация роговицы (при ее утончении), мидриаз, кератит, птоз, светобоязнь, формирование задней субкапсулярной катаракты, глаукома, глаукома с поражением зрительного нерва.
При лечении ГКС возможно развитие бактериальных, грибковых или вирусных (Herpes simplex) инфекций глаз, блефарит или конъюнктивит, связанные с угнетением реакции организма на инфекцию.
Особые указания
внимание! До начала применения колпачок плотно не закручивать! Перед первым применением колпачок флакона закручивают максимально. При этом шип, который находится на внутренней стороне колпачка, прокалывает отверстие. Непосредственно перед применением следует подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела. Колпачок откручивают, снимают и, слегка надавливая на корпус флакона, закапывают р-р в глаз. После закапывания препарата колпачок плотно закручивают и хранят препарат согласно рекомендациям, приведенным в инструкции.
Длительное применение ГКС или повышение частоты приема может привести к глазной гипертензии/глаукоме с повреждением зрительного нерва и ухудшением остроты зрения и выпадения поля зрения, а также к образованию субкапсулярной катаракты задней камеры глаза.
После применения обычных доз у чувствительных пациентов может повыситься внутриглазное давление. Рекомендуется постоянно контролировать внутриглазное давление.
Больным глаукомой лечение препаратом следует ограничить 2 нед за исключением случаев, когда пролонгированное лечение является оправданным. Следует постоянно контролировать внутриглазное давление.
При длительном применении стероидов могут развиваться:
- грибковые инфекции роговицы (возможно развитие грибковой инвазии при любом устойчивом образовании язв роговицы);
- вторичная бактериальная инфекция глаза может возникнуть при угнетении реакции организма на инфекцию;
- маскировать или усиливать активность острых гнойных инфекций глаза;
- заболевания, которые приводят к истончению роговицы или склеры, на фоне стероидной терапии могут привести к перфорации;
- замедление заживления ран роговицы.
Лечение не следует прекращать преждевременно, так как внезапное прекращение местного лечения высокими дозами стероидов может вызывать повторное воспаление глаза.
Глазные капли Фармадекс содержат консервант бензалкония хлорид, который может привести к раздражению глаз и обесцветить мягкие контактные линзы. Поэтому перед применением препарата Фармадекс пациенты должны снять контактные линзы и должны быть проинформированы о том, что необходимо подождать 15 мин после инстилляции Фармадекса, прежде чем вставлять контактные линзы.
Безопасность применения Фармадекса не исследована у пациентов с заболеваниями почек или печени. Однако из-за низкой системной абсорбции дексаметазона после местного применения этого препарата в коррекции дозы нет необходимости.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или во время работы с другими механизмами. Как и в случае применения других глазных капель, временная нечеткость зрения или другие нарушения зрения могут влиять на способность управления транспортными средствами или механизмами. Если нечеткость зрения возникает при закапывании, пациенту необходимо подождать, пока зрение восстановится, прежде чем управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата на протяжении периода беременности и кормления грудью не установлена. При местном применении глазных капель Фармадекс системное действие низкое, поэтому риск считается незначительным, но следует внимательно оценить соотношение польза/риск при назначении беременным и женщинам, кормящим грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Фармадекс для лечения детей не установлены, поэтому препарат не назначают детям.
Взаимодействия
при продолжительном применении с йодоксуридином возможно усиление деструктивных процессов в эпителии роговицы.
Специальные исследования взаимодействия активного вещества Фармадекса с другими лекарственными средствами не проводились.
Были сообщения о взаимодействии активного вещества после системного применения. Однако после закапывания Фармадекса в глаз системная абсорбция дексаметазона настолько низкая, что риск какого-либо взаимодействия является минимальным.
При использовании других местных офтальмологических препаратов как сопутствующей терапии вместе с Фармадексом следует придерживаться интервала 10–15 мин между их применением.
Передозировка
нет сообщений о каких-либо тяжелых системных реакциях вследствие передозировки препарата.
В случае передозировки при местном применении промыть глаз (глаза) теплой водой для удаления остатков препарата.
Специфического антидота при местном применении ГКС не существует. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 15–25 °C. После открытия флакона препарат годен 28 сут.