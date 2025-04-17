Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,43
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,21
Экономия при брони: -19,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,50
Экономия при брони: -14,19 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,21
Экономия при брони: -15,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,71
Экономия при брони: -12,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,44
Экономия при брони: -15,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
90,60
Экономия при брони: -5,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,41
Экономия при брони: -16,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Экономия при брони: -7,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак