Киев
Фармадекс (Farmadex)

Фармадекс (Farmadex)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 146 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
94,25 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,85
Экономия при брони: -10,09 грн
92,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
84,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,42
Экономия при брони: -6,52 грн
96,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,18
Экономия при брони: -14,12 грн
89,06 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
76,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
78,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,96
Экономия при брони: -12,34 грн
89,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Экономия при брони: -8,30 грн
89,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,09
Экономия при брони: -11,47 грн
89,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,09
Экономия при брони: -12,47 грн
89,62 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Экономия при брони: -8,30 грн
89,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,47
Экономия при брони: -9,21 грн
93,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
86,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
96,00
Экономия при брони: -5,00 грн
91,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Экономия при брони: -8,20 грн
89,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,22
Экономия при брони: -14,56 грн
88,66 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
87,90 грн
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