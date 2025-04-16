Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,85
Экономия при брони: -10,09 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,42
Экономия при брони: -6,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,18
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,96
Экономия при брони: -12,34 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,09
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,09
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,47
Экономия при брони: -9,21 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
96,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,22
Экономия при брони: -14,56 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фармадекс капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак