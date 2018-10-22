Асафен (Asaphen) (101506) - инструкция по применению ATC-классификация
Асафен инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: кислота ацетилсалициловая;
1 таблетка содержит 80 мг кислоты ацетилсалициловой;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), натрия сахарин, крахмал прежелатинизированный, стеариновая кислота, ароматизатор апельсиновый, краситель FD & C красный № 40 лаковый 14% (Е 129), краситель хинолиновый желтый (Е 104).
Лекарственная форма
Таблетки жевательные.
Основные физико-химические свойства: оранжево-розовые, круглые, двояковыпуклые таблетки с оттиском «ASA 80» с одной стороны и риской — с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики.
Код АТС N02B A01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ацетилсалициловая кислота оказывает антиагрегантное действие, уменьшает активность тромбоцитов через подавление образования тромбоксана А2 путем ацетилирования циклооксигеназы тромбоцитов.
Указанный ингибирующий эффект особенно выражен для тромбоцитов, поскольку они не способны к ресинтезу указанного фермента. Ацетилсалициловая кислота также оказывает другие ингибирующие эффекты на тромбоциты. В связи с указанными эффектами ее применяют при многих васкулярных заболеваниях.
Ацетилсалициловая кислота относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее действие, что связано с угнетением ей синтеза простагландинов. Жаропонижающее действие связано с влиянием на гипоталамические центры терморегуляции. Анальгезирующий эффект обусловлен влиянием на центры болевой чувствительности.
Фармакокинетика.
После приема внутрь ацетилсалициловая кислота быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Во время и после абсорбции она превращается в основной активный метаболит — кислоту салициловую. Максимальный уровень ацетилсалициловой кислоты в плазме крови достигается через 10–20 мин, а салициловой кислоты — через 0,3–2 часа.
Ацетилсалициловая и салициловая кислоты полностью связываются с белками плазмы крови и быстро распределяются в организме. Метаболизм препарата проходит в печени. Время полураспада — 14–20 мин для ацетилсалициловой кислоты и 3–6 часов для салицилатов при применении низких доз препарата. Выводится в виде метаболитов, преимущественно почками.
Период полувыведения салициловой кислоты увеличивается в зависимости от принятой дозы и составляет 2 часа, 4 часа и 20 ч при дозе 0,5 г, 1 г и 5 г соответственно. Препарат проникает через плаценту, а также попадает в грудное молоко, спинномозговую жидкость и проникает через гематоэнцефалический барьер.
Показания
- Профилактика нарушений мозгового кровообращения, вторичная профилактика инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии у взрослых.
- Болевой синдром различного генеза, лихорадка.
Противопоказания
- Гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, другим салицилатам, нестероидным противовоспалительным средствам, анальгетикам, антипиретикам или к любому компоненту препарата.
- Астма, вызванная применением салицилатов или веществ с подобным действием, особенно НПВП в анамнезе.
- Острые пептические язвы.
- Пептические язвы в анамнезе.
- Геморрагический диатез.
- Почечная недостаточность тяжелой степени.
- Печеночная недостаточность тяжелой степени.
- Сердечная недостаточность тяжелой степени.
- Комбинация с метотрексатом в дозе 15 мг/неделю или больше (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
- последний триместр беременности.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Противопоказанные комбинации
Метотрексат в дозах 15 мг/неделю и больше: повышение гематологической токсичности метотрексата (за счет снижения почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснения салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы).
Комбинации, которые следует применять с осторожностью
- Метотрексат в дозах менее 15 мг/неделю: повышение гематологической токсичности метотрексата (за счет замедления выведения почками метотрексата и вытеснения салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы).
- Усиление действия антикоагулянтов, пероральных противодиабетических средств, барбитуратов, лития, сульфаниламидам и трийодтиронина.
- Антикоагулянты, тромболитики/другие ингибиторы агрегации тромбоцитов/гемостаза: например варфарин, гепарин — при одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой повышается риск кровотечения.
- При одновременном применении пероральных противодиабетических препаратов (производные сульфонилмочевины) с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты усиливается гипогликемический эффект за счет вытеснения сульфонилмочевины из связи с белками плазмы. За такими пациентами необходимо наблюдать, может потребоваться снижение дозы противодиабетических препаратов.
- Повышение уровня фенитоина и вальпроата в плазме крови. Ацетилсалициловая кислота может вытеснять вальпроевую кислоту из связи с белками плазмы, снижая метаболизм последней. В результате плазменные уровни вальпроата повышаются, что приводит к увеличению частоты развития побочных реакций, признакам интоксикации, таким как тремор, нистагм, атаксия и изменения личности. Необходимо соблюдать осторожность при их совместном применении.
- Усиление действия и побочных реакций всех нестероидных противоревматоидных средств.
- Ибупрофен препятствует антитромбоцитарному эффекту ацетилсалициловой кислоты в низких дозах (80–320 мг). Для минимизации этого взаимодействия пациенты, которые регулярно принимают ибупрофен, должны принимать его не менее чем через час после и за 11 часов до приема суточной дозы ацетилсалициловой кислоты в форме немедленного высвобождения. Сочетание приема препаратов ацетилсалициловой кислоты с замедленным высвобождением (т.е. в энтеросолюбильной оболочке) с постоянным приемом ибупрофена не рекомендуется. Лечение ибупрофеном пациентов с риском кардиоваскулярных заболеваний может ограничивать кардиопротекторное действие ацетилсалициловой кислоты (см. раздел «Особенности применения»). Специалистам здравоохранения необходимо объяснять пациентам схему правильного совместного применения ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты.
- Могут развиться фармакодинамические взаимодействия между селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и ацетилсалициловой кислотой. Одновременное применение пароксетина с ацетилсалициловой кислотой может привести к повышению риска развития желудочно-кишечного кровотечения.
- В результате снижения почечной экскреции дигоксина, его концентрация в плазме крови повышается.
- Снижение действия антагонистов альдостерона (например спиронолактона), петлевых диуретиков, урикозурических средств (например пробенецида, сульфинпиразона), антигипертензивных средств (ингибиторов АПФ и блокаторов β-адренорецепторов). Пациентам, которые одновременно применяют ацетилсалициловую кислоту и указанные лекарственные средства, рекомендуется тщательно контролировать артериальное давление и корректировать дозу при необходимости. Диуретики (например фуросемид, спиронолактон) в сочетании с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты снижают клубочковую фильтрацию из-за снижения синтеза простагландинов, что может привести к снижению экскреции натрия.
- Снижение действия урикозурических средств (бензобромарон, пробенецид). Ацетилсалициловая кислота снижает выведение мочевой кислоты даже при применении низких доз. Это может провоцировать развитие подагры у пациентов, с пониженной экскрецией мочевой кислоты.
- Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ): гипонатриемическое и гипотензивное действие ингибиторов АПФ может уменьшаться в сочетании с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты (≥ 3 г/сут) вследствие ее косвенного воздействия на ренин-ангиотензиновую систему (то есть ингибирование вазодилататорных простагландинов приводит к снижению фильтрации в клубочках).
- Продление периода полувыведения из плазмы крови пенициллина.
- Системные глюкокортикостероиды (за исключением гидрокортизона, который применяют для заместительной терапии при болезни Аддисона) снижают уровень салицилатов в крови и снижают риск передозировки салицилатов за счет их усиленной экскреции, повышают риск желудочно-кишечных кровотечений.
- Алкоголь способствует повреждению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, повышает риск желудочно-кишечных кровотечений и пролонгирует время кровотечения вследствие синергизма ацетилсалициловой кислоты и алкоголя. Пациенты, употребляющие более 3 доз алкоголя в сутки, должны проконсультироваться с врачом перед применением лекарственного средства.
- Другие НПВП: из-за взаимного усиления эффекта при одновременном применении с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты (≥ 3 г/сут) повышается риск возникновения язв и желудочно-кишечных кровотечений.
- Взаимодействия с пищевыми продуктами и растительными препаратами не выявлено.
Особенности применения
Ацетилсалициловую кислоту применяют с осторожностью в следующих ситуациях:
- неконтролируемая гипертензия;
- склонность к кровотечениям в анамнезе, выраженная анемия и/или гипопротромбинемия;
- нарушение функции печени, почек или нарушение сердечно-сосудистого кровообращения (например патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, большие операции, сепсис или сильные кровотечения) — ацетилсалициловая кислота увеличивает риск нарушения функции почек и острой почечной недостаточности;
- одновременное применение антикоагулянтов (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»);
- одновременное применение ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты в низких дозах (80–320 мг/сут), поскольку ибупрофен может уменьшить ингибиторное влияние ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов. В случае применения ацетилсалициловой кислоты перед началом приема ибупрофена как обезболивающего средства пациент должен проконсультироваться с врачом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»);
- наличие симптомов хронической желудочной или дуоденальной диспепсии или их рецидив;
- наличие бронхиальной астмы или общей тенденции к гиперчувствительности. Ацетилсалициловая кислота может обусловливать развитие бронхоспазма или приступа бронхиальной астмы или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают астму в анамнезе, сенную лихорадку, полипоз носа или хроническое респираторное заболевание, аллергические реакции (например кожные реакции, зуд, крапивница) на другие вещества в анамнезе;
- полипы носовой полости;
- язвы желудочно-кишечного тракта, включая хронические и рекуррентные язвенные болезни или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;
- гиперчувствительность к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также аллергия на другие вещества.
Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
У пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию, особенно при наличии факторов риска, таких как высокие дозы препарата, лихорадка или острый инфекционный процесс.
Совместное применение с антикоагулянтами
Из-за влияния на агрегацию тромбоцитов ацетилсалициловая кислота повышает риск кровотечений. Необходимо с осторожностью назначать салицилаты в сочетании с антикоагулянтами, поскольку салицилаты могут снижать содержание протромбина в плазме.
Пациенты, требующие оперативного вмешательства
Из-за способности ацетилсалициловой кислоты подавлять агрегацию тромбоцитов, которая сохраняется на протяжении нескольких дней после приема, ее применение повышает вероятность кровотечения при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства, например удаление зуба).
Пониженный уровень экскреции мочевой кислоты
При применении малых доз ацетилсалициловой кислоты может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может привести к приступу подагры у предрасположенных пациентов.
Дети
Может существовать связь между синдромом Рея и применением салицилатов, но она не была доказана.
Синдром Рея наблюдался у многих пациентов, не принимавших салицилаты.
Без консультации с врачом не следует применять препараты ацетилсалициловой кислоты детям в возрасте старше 16 лет с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), которая сопровождается или не сопровождается повышением температуры тела. Применение ацетилсалициловой кислоты детям и подросткам с лихорадкой и/или вирусными заболеваниями возможно только по назначению врача как терапии второй линии (из-за риска развития синдрома Рея, угрожающей жизни энцефалопатии, главными симптомами которой является тяжелая рвота, потеря сознания, печеночная дисфункция).
При некоторых вирусных заболеваниях, особенно при гриппе А, гриппе В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием, требующим неотложного медицинского вмешательства. Этот риск может быть повышенным, если применяется ацетилсалициловая кислота, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются постоянной рвотой, это может быть проявлением синдрома Рея.
Применение у пациентов пожилого возраста
В целом ацетилсалициловую кислоту следует применять с осторожностью лицам пожилого возраста, поскольку эта группа пациентов более подвержена побочных реакций.
Мониторинг и лабораторный контроль
Салицилаты могут изменять показатели функции щитовидной железы.
Описаны отдельные случаи нарушения функции печени (повышение уровня трансаминаз).
Способ применения и дозы
Лекарственное средство принимают внутрь после еды, таблетку следует разжевать и запить достаточным количеством воды или другой жидкости.
Профилактика нарушений мозгового кровообращения, вторичная профилактика инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии: 80–320 мг в сутки в 1–3 приема.
Ацетилсалициловая кислота предназначена для длительного применения, продолжительность терапии определяет врач индивидуально. Самолечение рискованно, назначение препарата имеет особенности.
Болевой синдром различного генеза, лихорадка.
Продолжительность применения в качестве болеутоляющего и жаропонижающего средства — не более 3–5 дней.
Взрослые: по 320–640 мг 4–6 раз в сутки в зависимости от потребности.
Максимальная суточная доза — 3–4 г.
Дети в возрасте старше 16 лет по 10–15 мг на 1 кг массы тела в сутки каждые 4 часа в зависимости от потребности. Максимальная суточная доза — 65 мг/кг массы тела, но не более максимальной дозы для взрослых.
В связи с тем, что таблетки не имеют кишечнорастворимой оболочки, для предотвращения возникновения реакции гиперчувствительности и эрозивно-язвенных повреждений необходимо за час до приема Асафена принять препараты, снижающие секрецию (омепразол, антациды) или имеющие гастропротекторное действие (кверцетин).
Дети
Противопоказано детям в возрасте младше 16 лет. Применение ацетилсалициловой кислоты детям в возрасте младше 16 лет может вызвать тяжелые побочные эффекты, в том числе синдром Рея, одним из признаков которого является постоянная рвота (см. раздел «Особенности применения»).
Побочные реакции
Многие побочные реакции ацетилсалициловой кислоты являются дозозависимыми. Ниже приведен перечень побочных реакций, о которых сообщалось как во время клинических испытаний, так и в постмаркетинговый период.
Со стороны крови и кроветворения: удлинение времени кровотечения; редко: лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, панцитопения, пурпура, постгеморрагическая железодефицитная анемия, эозинофилия.
У пациентов с тяжелыми формами недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы наблюдались гемолиз и гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: нечастые: астма; единичные: реакции гиперчувствительности, такие как эритематозные/экзематозные кожные реакции, крапивница, ринит, заложенность носа, бронхоспазм, ангионевротический отек, снижение артериального давления до состояния шока, зуд; очень редко: кожные реакции тяжелой степени, включая экссудативную мультиформную эритему, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, анафилактический шок.
Со стороны метаболизма и питания: редкие: гипогликемия, железодефицитная анемия, нарушение кислотно-щелочного равновесия.
Со стороны нервной системы: единичные: головная боль, головокружение, тинит, нарушение зрения, сонливость, спутанность сознания.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: частые: микрокровотечения (70%), желудочные симптомы; нечастые: диспепсия, тошнота, рвота, диарея, диспепсия, изжога, неприятные ощущения и боль в животе; редко — воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта; единичные: желудочно-кишечные кровотечения, желудочно-кишечные язвы, которые в очень редких случаях могут привести к перфорации, с соответствующими клиническими симптомами и изменениями лабораторных параметров.
Гепатобилиарные нарушения: редкие: транзиторная печеночная недостаточность, печеночная дисфункция (например повышение уровня трансаминаз).
Со стороны почек и мочевыводящих путей: сообщалось о нарушении функции почек и развитии острой почечной недостаточности.
Со стороны органов слуха: при применении препарата в больших дозах или при длительном применении возможны шум в ушах, преходящая потеря слуха.
Другие: потливость, жажда; редкие: синдром Рея (см. раздел «Особенности применения»).
В редких случаях возможно возникновение гепатотоксичности у больных ревматоидным артритом и красной волчанкой.
Из-за угнетения агрегации тромбоцитов ацетилсалициловая кислота может вызвать кровотечения, такие как периоперационные геморрагии, гематомы, кровотечения из органов мочеполовой системы, носовые кровотечения, кровотечения из десен. Серьезные кровотечения, такие как церебральные геморрагии и кровотечение желудочно-кишечного тракта, — редкое явление. Имеются единичные сообщения о случаях, когда возникала угроза жизни (особенно у пациентов с неконтролируемой гипертензией и/или при одновременном применении антигемостатических средств).
Геморрагии могут привести к острой и хронической постгеморрагической анемии/железодефицитной анемии (вследствие так называемого скрытого микрокровотечения) с соответствующими лабораторными проявлениями и клиническими симптомами, такими как астения, бледность кожи, гипоперфузия.
Желудочно-кишечные расстройства, такие как общие проявления и симптомы диспепсии, боли в эпигастральной области и абдоминальная боль в отдельных случаях — воспаление желудочно-кишечного тракта, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, которые могут в редких случаях вызвать желудочно-кишечные геморрагии и перфорации с соответствующими лабораторными показателями и клиническими проявлениями.
Реакции повышенной чувствительности с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями включают астматическое состояние, кожные реакции легкой или средней степени, а также со стороны респираторного тракта, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, включая такие симптомы, как сыпь, отек, зуд, сердечно дыхательная недостаточность и очень редко — тяжелые реакции, включая анафилактический шок.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 или 90 таблеток во флаконе.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада.
6111 Royalmount Avenue, 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.