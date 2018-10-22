Фармакодинамика.

Ацетилсалициловая кислота оказывает антиагрегантное действие, уменьшает активность тромбоцитов через подавление образования тромбоксана А2 путем ацетилирования циклооксигеназы тромбоцитов.

Указанный ингибирующий эффект особенно выражен для тромбоцитов, поскольку они не способны к ресинтезу указанного фермента. Ацетилсалициловая кислота также оказывает другие ингибирующие эффекты на тромбоциты. В связи с указанными эффектами ее применяют при многих васкулярных заболеваниях.

Ацетилсалициловая кислота относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее действие, что связано с угнетением ей синтеза простагландинов. Жаропонижающее действие связано с влиянием на гипоталамические центры терморегуляции. Анальгезирующий эффект обусловлен влиянием на центры болевой чувствительности.

Фармакокинетика.

После приема внутрь ацетилсалициловая кислота быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Во время и после абсорбции она превращается в основной активный метаболит — кислоту салициловую. Максимальный уровень ацетилсалициловой кислоты в плазме крови достигается через 10–20 мин, а салициловой кислоты — через 0,3–2 часа.

Ацетилсалициловая и салициловая кислоты полностью связываются с белками плазмы крови и быстро распределяются в организме. Метаболизм препарата проходит в печени. Время полураспада — 14–20 мин для ацетилсалициловой кислоты и 3–6 часов для салицилатов при применении низких доз препарата. Выводится в виде метаболитов, преимущественно почками.

Период полувыведения салициловой кислоты увеличивается в зависимости от принятой дозы и составляет 2 часа, 4 часа и 20 ч при дозе 0,5 г, 1 г и 5 г соответственно. Препарат проникает через плаценту, а также попадает в грудное молоко, спинномозговую жидкость и проникает через гематоэнцефалический барьер.