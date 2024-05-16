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Асафен таблетки жевательные 80 мг флакон, №30 - Киев (26073) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
101,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
100,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
102,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
97,12
Экономия: -7,60 грн
89,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
74,82
Экономия: -8,75 грн
66,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
100,41
Экономия: -10,17 грн
90,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
93,28
Экономия: -14,51 грн
78,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
95,56
Экономия: -12,79 грн
82,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (3)
92,15
Экономия: -11,20 грн
80,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
93,22
Экономия: -15,24 грн
77,98 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
103,75
Экономия: -11,61 грн
92,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
98,39
Экономия: -15,09 грн
83,30 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
94,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
92,64
Экономия: -7,03 грн
85,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
81,60
Экономия: -13,15 грн
68,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
97,09
Экономия: -7,59 грн
89,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
95,03
Экономия: -6,84 грн
88,19 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
79,10
Экономия: -5,95 грн
73,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 15:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (1)
98,95
Экономия: -7,74 грн
91,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
97,46
Экономия: -13,66 грн
83,80 грн