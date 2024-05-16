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Асафен таблетки жевательные 80 мг флакон, №90 - Киев (26074) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
169,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
164,20
Экономия: -19,30 грн
144,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
178,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
176,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
169,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
175,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
171,26
Экономия: -13,40 грн
157,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
170,21
Экономия: -10,57 грн
159,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
169,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
169,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
169,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
175,79
Экономия: -7,68 грн
168,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
169,80 грн