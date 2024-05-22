Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотГороховий протеїн (Pea protein) Гороховий протеїн (Pea protein) (576505) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 567,00 грн Без рецепта 1 шт від 567,00 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник NOW FOODS Форма випуску Порошок Вага 340 г Дієтичні добавки 2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот