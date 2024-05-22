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Гороховий протеїн (Pea protein) (576505) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гороховий протеїн (Pea protein)
Ціна в місті Київ
від 567,00 грн
Без рецепта
1 шт від 567,00 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Вага
340 г
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот