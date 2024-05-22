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Гарцінія (576499) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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  • Ціни
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Гарцінія
Ціна в місті Київ
від 851,00 грн
Без рецепта
120 шт, 1000 мг від 851,00 грн
В наявності в 3 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
1000 мг
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі