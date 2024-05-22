Брест форте (576485) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Брест форте інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить
активні інгредієнти: 3,3’-диіндолілметан — 200 mg (мг), екстракт прутняка звичайного (Vitex agnus-castus L.) — 100 мг (mg), екстракт зеленого чаю (Green tea) — 82 мг (mg) (що еквівалентно епігаллокатехін-3-галлату — 45 мг (mg)), Куркувін ультра плюс (Curcuwin Ultra+) (екстракт кореневища куркуми довгої (Curcuma longa L), полімер целюлози, ліпофільні носії, токофероли (похідні соняшника), лимонна кислота) — 125 мг (mg).
3,3’-диіндолілметан, екстракт прутняка звичайного (Vitex agnus-castus L.), екстракт зеленого чаю (Green tea), Куркувін ультра плюс (Curcuwin Ultra+) (екстракт кореневища куркуми довгої (Curcuma longa L), полімер целюлози, ліпофільні носії, токофероли (похідні соняшника), лимонна кислота), наповнювач: целюлоза мікрокристалічна, антиспікаючі агенти: магнію стеарат, двоокис кремнію аморфний; оболонка капсули: гідроксипропілметилцелюлоза, барвник: оксид заліза червоний (Е 172).
Без ГМО
Протипоказання
вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, непрохідність (обструкція) жовчних шляхів, жовчно-кам’яна хвороба.
Форма випуску
капсули з масою вмісту 532 мг (mg) ± 7,5%.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4 °С до 25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.