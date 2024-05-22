Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейГель для шкіри навколо очей Медик8 (Gel for the skin around the eyes Medik8) Гель для шкіри навколо очей Медик8 (Gel for the skin around the eyes Medik8) (576404) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2389,36 грн Без рецепта 1 шт від 2389,36 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Pangaea Laboratories Ltd Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей