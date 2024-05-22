Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Вінезім Шардоне кондиціонер для волосся (Vinesime Chardonnay hair conditioner) Вінезім Шардоне кондиціонер для волосся (Vinesime Chardonnay hair conditioner) (576401) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 542,23 грн Без рецепта 1 шт від 542,23 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Боргогне Бьюті Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)