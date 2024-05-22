Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейВінезім Піно Нуар сироватка для контуру очей (Vinesime Pinot Noir eye contour serum) Вінезім Піно Нуар сироватка для контуру очей (Vinesime Pinot Noir eye contour serum) (576399) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1260,03 грн Без рецепта 1 шт від 1260,03 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Боргогне Бьюті Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей