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Вінезім Піно Нуар сироватка для контуру очей (Vinesime Pinot Noir eye contour serum) (576399) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Вінезім Піно Нуар сироватка для контуру очей (Vinesime Pinot Noir eye contour serum)
Ціна в місті Київ
від 1260,03 грн
Без рецепта
1 шт від 1260,03 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей