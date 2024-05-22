Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейАкварева засіб для контуру очей (Aquareva eye contour product) Акварева засіб для контуру очей (Aquareva eye contour product) (576295) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 589,00 грн Без рецепта 1 шт від 589,00 грн В наявності в 10 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoire Noreva-LED Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей