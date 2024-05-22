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Акварева засіб для контуру очей (Aquareva eye contour product) (576295) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Акварева засіб для контуру очей (Aquareva eye contour product)
Ціна в місті Київ
від 589,00 грн
Без рецепта
1 шт від 589,00 грн
В наявності в 10 аптеках
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей