Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАкварева крем зволожуючий 24 години (Aquareva moisturizing cream 24 hours) Акварева крем зволожуючий 24 години (Aquareva moisturizing cream 24 hours) (576291) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 529,00 грн Без рецепта 1 шт від 529,00 грн В наявності в 10 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoire Noreva-LED Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте