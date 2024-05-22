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Акварева крем зволожуючий 24 години (Aquareva moisturizing cream 24 hours) (576291) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Акварева крем зволожуючий 24 години (Aquareva moisturizing cream 24 hours)
Ціна в місті Київ
від 529,00 грн
Без рецепта
1 шт від 529,00 грн
В наявності в 10 аптеках
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Виробник
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте