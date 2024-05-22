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L-Теанін (L-Theanine) (576148) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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L-Теанін (L-Theanine)
Ціна в місті Київ
від 1151,00 грн
Без рецепта
60 шт від 1151,00 грн
В наявності в 4 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот