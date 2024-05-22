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Діенж тонік для обличчя (DiAnge facial toner) (576033) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Діенж тонік для обличчя (DiAnge facial toner)
Ціна в місті Київ
від 808,30 грн
Без рецепта
1 шт від 808,30 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя