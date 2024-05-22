Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДіенж пілінг з АНА-кислотами (DiAnge peeling with ANA acids) Діенж пілінг з АНА-кислотами (DiAnge peeling with ANA acids) (576031) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1076,90 грн Без рецепта 1 шт від 1076,90 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Дієнж Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя