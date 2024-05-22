Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТГастромол (Gastromol) Гастромол (Gastromol) (575949) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 180,00 грн Без рецепта 20 шт від 180,00 грн В наявності в 164 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Делтасфарма Індія Приват Лімітед Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ