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Гастромол (Gastromol) (575949) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гастромол (Gastromol)
Ціна в місті Київ
від 180,00 грн
Без рецепта
20 шт від 180,00 грн
В наявності в 164 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ