Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиголки для шприц-ручокГолки для шприц-ручек (Insulin pen needles) Голки для шприц-ручек (Insulin pen needles) (575766) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 4,06 грн Без рецепта 1 шт від 4,06 грн 1 шт від 4,06 грн В наявності в 172 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Долфі-Україна Форма випуску 30g (0,3 х 8 мм) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби голки для шприц-ручок