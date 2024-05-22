Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняАнгіцим (Angitsim)

Ангіцим (Angitsim) (575753) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Ангіцим (Angitsim)
Ціна в місті Київ
від 140,00 грн
Без рецепта
20 шт від 140,00 грн 20 шт від 140,00 грн
В наявності в 62 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання