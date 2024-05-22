Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Апівіта експрес б'юті маска для волосся (Apivita express beauty hair mask) Апівіта експрес б'юті маска для волосся (Apivita express beauty hair mask) (575640) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 715,35 грн Без рецепта 1 шт від 715,35 грн В наявності в 5 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)