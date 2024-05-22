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ампули для обличчя (LaCabine flash effect ampoules) (575553) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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ампули для обличчя (LaCabine flash effect ampoules)
Ціна в місті Київ
від 1132,00 грн
Без рецепта
10 шт від 1132,00 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте