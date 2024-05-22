Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотАгвантар комплекс (Agvantar complex)

Агвантар комплекс (Agvantar complex) (575470) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Агвантар комплекс (Agvantar complex)
Ціна в місті Київ
від 217,39 грн
Без рецепта
20 шт від 217,39 грн
В наявності в 96 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот