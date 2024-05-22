Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотАмінокомплекс (Aminocomplex)

Амінокомплекс (Aminocomplex) (575424) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Амінокомплекс (Aminocomplex)
Ціна в місті Київ
від 578,71 грн
Без рецепта
10 шт від 578,71 грн
В наявності в 7 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Розчин пероральний
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот