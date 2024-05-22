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TRI-3D Омега ультра (TRI-3D Omega Ultra) (575266) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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TRI-3D Омега ультра (TRI-3D Omega Ultra)
Ціна в місті Київ
від 1040,13 грн
Без рецепта
90 шт від 1040,13 грн
В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули м'які
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну