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Вівакомп (Vivacomp) (575220) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вівакомп (Vivacomp)
Ціна в місті Київ
від 528,00 грн
Без рецепта
50 шт, 600 мг від 528,00 грн
В наявності в 10 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули желатинові тверді
Дозування
600 мг
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику