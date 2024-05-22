Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїГранола Добра Ді/Добрий Денчик (Granola Dobraya Dee/Dobry Denchik) Гранола Добра Ді/Добрий Денчик (Granola Dobraya Dee/Dobry Denchik) (575215) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 10,50 грн Без рецепта 1 шт від 10,50 грн 1 шт від 10,50 грн 1 шт від 10,50 грн В наявності в 148 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Вага 40 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії