Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR Денсітіум сироватка для обличчя подвійної дії (SVR Densitium double action facial serum) SVR Денсітіум сироватка для обличчя подвійної дії (SVR Densitium double action facial serum) (573061) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1863,08 грн Без рецепта 1 шт від 1863,08 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте