Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеГель для шкіри навколо очей (Gel for skin around eyes) Гель для шкіри навколо очей (Gel for skin around eyes) (573059) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 669,28 грн Без рецепта 1 шт від 669,28 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте