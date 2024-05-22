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Гель для шкіри навколо очей (Gel for skin around eyes) (573059) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для шкіри навколо очей (Gel for skin around eyes)
Ціна в місті Київ
від 669,28 грн
Без рецепта
1 шт від 669,28 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте