Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR Сенсифін бальзам для обличчя (SVR Sensifin balm for face)

SVR Сенсифін бальзам для обличчя (SVR Sensifin balm for face) (573013) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
SVR Сенсифін бальзам для обличчя (SVR Sensifin balm for face)
Ціна в місті Київ
від 537,85 грн
Без рецепта
1 шт від 537,85 грн
В наявності в 8 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте