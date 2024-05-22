Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR Сенсифін бальзам для обличчя (SVR Sensifin balm for face) SVR Сенсифін бальзам для обличчя (SVR Sensifin balm for face) (573013) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 537,85 грн Без рецепта 1 шт від 537,85 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте