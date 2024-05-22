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Бальзам для губ Баміп (Bamip lip balm) (572668) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для губ Баміп (Bamip lip balm)
Ціна в місті Київ
від 65,48 грн
Без рецепта
1 шт від 65,48 грн 1 шт від 65,48 грн 1 шт від 65,48 грн 1 шт від 65,48 грн
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В наявності в 182 аптеках
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами