Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Баміп (Bamip lip balm) Бальзам для губ Баміп (Bamip lip balm) (572668) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 65,48 грн Без рецепта 1 шт від 65,48 грн 1 шт від 65,48 грн 1 шт від 65,48 грн 1 шт від 65,48 грн Більше +1 В наявності в 182 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Прокейр Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами