Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїВівамакс (VIVAMAX)

Вівамакс (VIVAMAX) (572627) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вівамакс (VIVAMAX)
Ціна в місті Київ
від 376,20 грн
Без рецепта
1 шт від 376,20 грн 20 шт від 753,08 грн
В наявності в 6 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії