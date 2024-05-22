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Вівакорд-ліпо (Vivacord-lipo) (572610) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вівакорд-ліпо (Vivacord-lipo)
Ціна в місті Київ
від 767,53 грн
Без рецепта
20 шт від 767,53 грн 1 шт від 376,20 грн
В наявності в 25 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну