Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Апівіта кератин репеїр маска для волосся (Apivita keratin repair hair mask) Апівіта кератин репеїр маска для волосся (Apivita keratin repair hair mask) (572582) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 725,04 грн Без рецепта 1 шт від 725,04 грн В наявності в 3 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)