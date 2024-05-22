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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняL-Бакт (L-Bact)

L-Бакт (L-Bact) (572562) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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L-Бакт (L-Bact)
Ціна в місті Київ
від 170,00 грн
Без рецепта
20 шт від 170,00 грн 20 шт від 170,00 грн
В наявності в 164 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання